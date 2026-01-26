Bremer pieno di gioia dopo il successo sul Napoli Il messaggio social del difensore che gasa tifosi e compagni – FOTO

Dopo la vittoria contro il Napoli, Bremer ha condiviso un messaggio sui social che ha suscitato entusiasmo tra tifosi e compagni di squadra. Il difensore brasiliano esprime soddisfazione per il risultato e rafforza il senso di squadra, contribuendo a creare un clima positivo in vista delle prossime sfide. Un gesto che sottolinea l'importanza della collaborazione e dell’impegno collettivo.

Bremer pieno di gioia dopo il successo sul Napoli. Il messaggio social del difensore brasiliano che gasa i tifosi e i compagni. Quella di ieri contro il Napoli per 3-0 è stata una vittoria molto importante per la Juventus di Luciano Spalletti. A confermarlo sono le reazioni dei calciatori bianconeri dopo il netto trionfo dello Stadium. QUI LE ULTIME NOTIZIE SULLA JUVENTUS Anche Gleison Bremer, autore di una prestazione maiuscola con la quale ha ingabbiato Hojlund, ha fatto sentire la sua voce sui social. Il difensore brasiliano ha gasato i tifosi e anche i suoi compagni di squadra con le parole riportate su Instagram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer pieno di gioia dopo il successo sul Napoli. Il messaggio social del difensore che gasa tifosi e compagni – FOTO Approfondimenti su bremer pieno Bremer esulta dopo il rientro in campo: il messaggio che gasa i tifosi dopo Bologna Juve. Cosa ha scritto – FOTO Bremer torna in campo con entusiasmo e un messaggio che ha fatto sognare i tifosi della Juventus. Conceicao scrive alla Juventus dopo il successo col Bodo Glimt: messaggio del portoghese che gasa i tifosi – FOTO Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su bremer pieno Bremer placca Hojlund: clamoroso rigore negato al Napoli. Ma il Var?!Episodio molto discutibile nel corso del primo tempo di Juventus-Napoli, presunto fallo di Bremer su Rasmus Hojlund. L'attaccante danese della compagine partenopea è stato nettamente placcato dal dife ... msn.com Bremer, che errore. Leader Locatelli. Yildiz sfortunatoDI GREGORIO 6. Inoperoso, in pratica raccoglie solo la palla dalla rete sul gol. KALULU 5,5. Tanta spinta senza costrutto. BREMER ... msn.com "Scandalo vero. Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Dove - facebook.com facebook Voti #JuventusNapoli Juventus Di Gregorio 6; Kalulu 7 Bremer 7 Kelly 6.5; McKennie 7 Locatelli 7 K. Thuram 8 Cambiaso 6.5; Conceiçao 6 Yildiz 7.5; David 7.5 Subs João Cabal 6 Kostic 7 Miretti 6.5 Koopmeiners sv Gatti sv x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.