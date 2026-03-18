Compleanno Bremer | il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano – FOTO

La Juventus ha pubblicato un messaggio di auguri per il compleanno del difensore brasiliano, Bremer. La nota ufficiale è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all'evento o ad eventuali celebrazioni. La comunicazione si limita a un semplice messaggio di auguri rivolto al giocatore.

Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano diffuso attraverso una nota ufficiale. Oggi, mercoledì 18 marzo, Gleison Bremer festeggia il suo 29° compleanno, ricevendo l’affetto della società bianconera. Si tratta del quarto anno in cui spegne le candeline con la maglia della Juventus. Il club ha voluto fargli gli auguri sul sito ufficiale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Gleison Bremer festeggia quest’oggi – mercoledì 18 marzo 2026 – 29 anni in quello che è il suo quarto compleanno con la maglia della Juventus. Vincitore del premio di MVP bianconero nel mese di febbraio, il difensore brasiliano è tornato protagonista in questa stagione dopo aver recuperato dal lungo infortunio che lo ha costretto a restare fuori per diversi mesi nella passata annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano – FOTO Articoli correlati Bremer fa gli auguri ai tifosi della Juventus: messaggio speciale del difensore che scalda il popolo bianconero – FOTOdi Redazione JuventusNews24Bremer, difensore della Juve, ha fatto gli auguri ai tifosi in vista delle feste natalizie. Compleanno David, gli auguri della Juventus all’attaccante canadese: il messaggio – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno David, gli auguri della Juventus all’attaccante canadese che spegne quest’oggi 26 candeline. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Compleanno Bremer Argomenti discussi: Buon compleanno, Gleison!. Juve, Bremer spegne 29 candeline: gli auguri del clubSul proprio sito ufficiale, la Juve augura un buon compleanno a Gleison Bremer, giocatore bianconero che oggi compie 29 anni L'articolo Juve, Bremer spegne 29 candeline: gli auguri del club proviene d ... msn.com Juventus, Bremer torna a sorridere: ecco il motivoIl periodo positivo di Bremer alla Juventus, gli è valso un importante riconoscimento dopo oltre due anni di attesa. newsmondo.it