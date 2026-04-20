Al Fuorisalone 2026, Brembo presenta un nuovo modo di interpretare il suo ruolo nel mondo dell’automotive, spostando l’attenzione dal semplice elemento tecnologico a un’esperienza visiva e sensoriale. La casa produttrice di componenti per veicoli espone le sue innovazioni attraverso un percorso che collega design, colore e funzionalità, coinvolgendo non solo il settore delle moto ma anche gli ambienti interni.

Al Fuorisalone 2026, Brembo cambia passo e alza l’asticella del racconto automotive: non più solo tecnologia, ma una vera esperienza visiva e sensoriale. Negli spazi di Palazzo Bocconi, il marchio bergamasco mette in scena un progetto che intreccia design, colore e movimento, portando il mondo delle performance fuori dalla strada e dentro l’interior contemporaneo. Il design incontra l’identità. Il cuore dell’installazione è dedicato alla moto, trasformata in oggetto narrativo. Qui livrea, materiali e palette cromatiche dialogano con l’ambiente, dando forma a una visione che supera il prodotto. La collaborazione con Sesia&Co. evolve in una sintesi estetica inedita, dove le pinze freno diventano elementi espressivi e non solo tecnici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brembo al Fuorisalone, la frenata diventa design: dalle moto all’interior, il colore guida la rivoluzione

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