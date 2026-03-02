Formula 1 pinze Brembo per tutti gli 11 team | Con la stagione 2026 si apre una nuova era

Il Gruppo Brembo ha annunciato che fornirà le pinze ai 11 team di Formula 1 per la stagione 2026, segnando l’inizio di una nuova fase nel campionato. Con questa mossa, la casa italiana conferma il suo ruolo nel settore delle componenti di alta tecnologia per le monoposto. La stagione 2026 rappresenta un momento di cambiamento importante per la competizione.

Il Gruppo Brembo inaugura la stagione 2026 di Formula 1 in un anno di profonda trasformazione per la competizione. Il nuovo regolamento tecnico introduce monoposto completamente riprogettate: la riduzione del peso, l’aerodinamica attiva, il sistema elettrico in grado di triplicare l’accelerazione e altri dettagli tecnici cambiano il modo in cui le vetture si comportano in pista, rendendo la gestione della decelerazione uno degli aspetti più sfidanti e decisivi per i piloti. “Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa nuova era – dichiara Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo del Gruppo -. Grazie al know-how e all’innovazione tecnologica di Brembo, AP Racing e Öhlins, le scuderie potranno contare su un portafoglio completo di soluzioni che comprende sistemi frenanti, frizioni e ammortizzatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

