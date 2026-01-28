Benevento elicottero ultraleggero precipita e si schianta | morto un imprenditore pilota gravissimo

Un elicottero ultraleggero si è schiantato ieri pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola. L’incidente è stato improvviso e brutale. A bordo c’era un imprenditore che ha perso la vita, mentre il pilota è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, ma le ferite sono risultate troppo serie per il pilota. La zona è stata messa sotto controllo, e ora si cercano di capire le cause dell’incidente.

Un tragico incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato improvvisamente al suolo, schiantandosi in contrada Olivola, nei pressi del campo di aviazione cittadino. Il bilancio è drammatico: un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è Pasquale Esposito, imprenditore di 76 anni, originario della provincia di Benevento, che si trovava a bordo del velivolo al momento dell'incidente. A rimanere ferito in modo serio è stato il pilota dell'elicottero, un uomo di 68 anni, soccorso immediatamente dai sanitari del 118.

