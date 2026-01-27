Benevento ultraleggero precipita al suolo | un morto e un ferito

Un incidente aereo a Benevento ha coinvolto un ultraleggero che è precipitato nei pressi del campo di aviazione in Contrada Olivola. L’incidente ha causato un morto e un ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli dell’accaduto.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio a Benevento, nei pressi del campo di aviazione in contrada Olivola. Una persona è morta sul colpo, mentre un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di Benevento e la Polizia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Ancora da identificare le due persone che erano a bordo del velivolo. È in condizioni critiche l’uomo che era alla guida del velivolo ultraleggero precipitato nel pomeriggio a Benevento e ricoverato all’ospedale San Pio del capoluogo sannita. A bordo dell’elicottero era presente una seconda persona, deceduta nello schianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benevento, ultraleggero precipita al suolo: un morto e un ferito Approfondimenti su Benevento Ultraleggero Benevento: precipita un ultraleggero, un morto e un ferito grave L’incidente di un ultraleggero a Benevento ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. Elicottero ultraleggero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave nell'incidente al campo di volo Un incidente a Benevento, vicino a Olivola, ha coinvolto un elicottero ultraleggero, causando un morto e un ferito grave. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Benevento Ultraleggero Argomenti discussi: Precipita elicottero ultraleggero, un morto ed un ferito grave. Elicottero ultraleggero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave nell'incidente al campo di voloIncidente in zona Olivola, vicino Benevento. Un morto e un ferito grave, da verificare le cause dello schianto dell'elicottero ultraleggero ... virgilio.it Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento ... affaritaliani.it ULTIM'ORA - Elicottero ultraleggero precipitato a Benevento: epilogo drammatico >> https://buff.ly/HrDAdZT - facebook.com facebook Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito grave ift.tt/3jS0Ydl x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.