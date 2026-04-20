Una squadra di calcio ha mostrato segnali di unità e compattezza sotto la guida del suo allenatore. Le parole di un membro dello staff tecnico indicano che la squadra ha ricominciato a lavorare insieme dopo un periodo difficile. Ora si attende il prossimo impegno, con la speranza di ottenere risultati positivi e di vedere miglioramenti sul campo. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo al futuro del team.

"Bisogna credere nella salvezza con tutte le nostre forze. La squadra ha dato segnali di unità, bravo D’Angelo a ricompattare il gruppo". I tifosi aquilotti, dopo la splendida vittoria dello Spezia contro il Sud Tirol, continuano a sperare nel miracolo: "Occorrerà fare l’impresa a Catanzaro ". Concetti ripresi da Ernesto Azzarini: "La squadra ha avuto una reazione di orgoglio, si spera non tardiva. Abbiamo ammirato un grande Valoti, un Lapadula che merita assolutamente di essere al centro dell’attacco, un Beruatto decisamente sopra le righe con il suo piede educato. Non so se il ritiro di Tirrenia sia servito, di certo sono tre punti che tengono accesa la flebile fiammella della speranza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bravo D’Angelo a ricompattare. Ora aspettiamo tutti nel miracolo"

Notizie correlate

«Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore»: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore «bruciato»Infatti, durante il trasporto da Bolzano, dove era stato espiantato a un piccolo donatore, si è «lesionato» pare a causa dell'utilizzo di ghiaccio...

‘Nostro figlio è un bravo ragazzo’: Angelo Simionato arrestato per l’aggressione al poliziottoIl giovane, residente ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, è stato arrestato dalla Digos di Torino con l’accusa di aver partecipato...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bravo D’Angelo a ricompattare. Ora aspettiamo tutti nel miracolo; Bravo (DS Südtirol): Regalata la gara. Così non ci salviamo; Nino D'Angelo ospite a Verissimo: 50 anni d'amore per la mia carriera, sono del popolo napoletano. Ho superato la depressione per i figli; Cairo: D'Aversa bravo a dare la scossa. Il futuro? Siamo contenti di lui.

Bravo D’Angelo a ricompattare. Ora aspettiamo tutti nel miracoloBisogna credere nella salvezza con tutte le nostre forze. La squadra ha dato segnali di unità, bravo D’Angelo a ricompattare il gruppo. I tifosi aquilotti, dopo la splendida vittoria dello Spezia ... lanazione.it

D’Angelo: Bravo Mascardi, ma la prestazione è buona di tutti. Serve trovare la nostra dimensioneA prescindere dai rigori, la squadra a mio avviso per una settantina di minuti ha fatto molto bene. Ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo dove la Samp ha segnato alla prima occasione. Nella ... cittadellaspezia.com

Buonasera mi servirebbe un contatto di un bravo ematologo per mia mamma:che riceve sia privatamente,ma che lavori anche all' interno del policlinico Umberto I oppure che sia agganciato con strutture ospedaliere. Grazie mille - facebook.com facebook

Spalletti è stato talmente bravo che la Juve non ha più il suo dna e adesso gioca a calcio come dovrebbe fare una grande squadra, con una precisa identità : vince e convince, ed è l’unica cosa che conta ( l’anno prossimo lotterà per lo scudetto con Inter e Nap x.com