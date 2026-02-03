‘Nostro figlio è un bravo ragazzo’ | Angelo Simionato arrestato per l’aggressione al poliziotto

Angelo Simionato, 22 anni di Toscana, è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto durante il corteo a Torino. Il ragazzo, riconoscibile tra la folla per un giubbotto rosso, era al centro delle proteste che si sono svolte nel centro sociale. La sua presenza nel caos ha attirato l’attenzione, e ora si trova coinvolto in un procedimento giudiziario che ha riacceso il dibattito sulla violenza durante le manifestazioni.

Il volto riconoscibile nel caos al corteo Askatasuna. È bastato un dettaglio di colore rosso, un giubbotto in mezzo a una massa vestita di nero, per rendere riconoscibile Angelo Simionato, 22enne toscano finito al centro del caso giudiziario che ha acceso il dibattito sulle violenze durante il corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino. Il giovane, residente ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, è stato arrestato dalla Digos di Torino con l’accusa di aver partecipato all’aggressione contro il poliziotto antisommossa Alessandro Calista, durante la manifestazione degenerata in scontri. Le immagini del pestaggio hanno fatto il giro d’Italia, trasformando un pomeriggio di protesta in un caso politico e mediatico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono.

Angelo Simionato è stato arrestato a Torino.

“È un bravo ragazzo, fa il cameriere per vivere” Sono queste le parole che i genitori di Angelo Simionato, 22 anni, ripetono mentre il nome del figlio rimbalza sulle cronache. Secondo quanto riportato, l’aggressore del poliziotto sarebbe un cameriere di 22 - facebook.com facebook

Tra i tre arresti per gli scontri di #Torino c'è Angelo Francesco Simionato; il 22enne è incensurato, fa il cameriere e pare frequenti un centro sociale. I genitori: "Un bravo ragazzo" x.com