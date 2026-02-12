La mamma del bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto fallito, ora chiede un cuore nuovo. Il piccolo, che aveva una vita normale, si trova di nuovo in lista d’attesa, e l’ospedale fa appello all’arrivo di un organo compatibile entro 48 ore. La lotta per salvargli la vita continua.

Infatti, durante il trasporto da Bolzano, dove era stato espiantato a un piccolo donatore, si è «lesionato» pare a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco. E adesso Francesco ha bisogno di un cuore nuovo. Ma bisogna fare in fretta. «Mio figlio è in gravi condizioni», ha spiegato la sua mamma al Corriere della Sera, «da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile». Dopo il trapianto del «cuore bruciato», il piccolo Francesco è stato nuovamente inserito nella lista europea dei trapianti pediatrici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore»: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore «bruciato»

Una madre denuncia che il suo bambino, a cui è stato trapiantato un cuore "bruciato", rischia di perdere la vita.

Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita.

