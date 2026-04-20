Brandizzo vandali distruggono il nuovo campo da 40mila euro

A Brandizzo, le reti metalliche che delimitano il nuovo campo da calcio, del valore di circa 40 mila euro, sono state danneggiate da atti vandalici. Il campo, situato nell’area fieristica, è stato così reso di nuovo inagibile. I danni sono stati riscontrati dalle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione a quanto verificatosi.

Le reti metalliche che delimitano il campo da calcio situato presso l’area fieristica di Brandizzo sono state pesantemente danneggiate da atti vandalici, rendendo lo spazio nuovamente inagibile. I fili sono stati piegati e strappati, con ampi varchi che compromettono la sicurezza del perimetro proprio dopo che un importante intervento di riqualificazione era stato completato tra gennaio e marzo 2024. Il costo della distruzione su un investimento appena concluso. L’aggressione alle strutture non è solo un atto di inciviltà, ma rappresenta un colpo diretto al bilancio pubblico locale. Solo pochi mesi fa, infatti, l’impianto era stato oggetto di una ristrutturazione completa che aveva richiesto un esborso di 40 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brandizzo, vandali distruggono il nuovo campo da 40mila euro Notizie correlate Vandali distruggono luci da terra, il sindaco su tutte le furie: "Falliti e imbecilli"Due luci da terra lungo il percorso riqualificato - ma non ancora inaugurato - che consente di raggiungere l'antica torre aragonese di Torre Mileto,... I vandali distruggono le gradinate dell’arenaA Riccione i vandali hanno nuovamente preso di mira la platea dell’arena che si trova all’interno del parco degli Olivetani, accanto alle scuola...