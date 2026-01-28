Questa mattina, i vandali hanno preso di mira di nuovo le gradinate dell’arena nel parco degli Olivetani a Riccione. Hanno rotto le panche e danneggiato le sedie, lasciando un disastro sul posto. La zona si trova vicino alla scuola media Cenci, e ora i residenti chiedono interventi rapidi per riparare i danni e mettere in sicurezza l’area.

A Riccione i vandali hanno nuovamente preso di mira la platea dell’arena che si trova all’interno del parco degli Olivetani, accanto alle scuola media Cenci. Con tutta la furia possibile hanno divelto le sedute di legno disposte su quattro gradonate di un unico settore, lasciando poi sulla platea i pezzi staccati dal terrapieno. Ad accorgersi dello scempio venerdì sono stati alcuni passanti. Avvisata dell’accaduto, la Geat con i suoi operai ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, transennando la parte danneggiata. A quanto ammontino i danni lo si saprà i prossimi giorni, quando la stessa azienda, alla quale l’amministrazione comunale ha chiesto di fare un preventivo per la sistemazione dell’intera tribuna, avrà fatto tutti i conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vandali distruggono le gradinate dell’arena

