Vandali distruggono luci da terra il sindaco su tutte le furie | Falliti e imbecilli
Due luci da terra lungo il percorso riqualificato che porta all’antica torre aragonese di Torre Mileto sono state distrutte da vandali. Il sindaco ha commentato l’accaduto chiamando i responsabili “falliti e imbecilli”. Le luci, ancora non inaugurate, erano state installate per migliorare il percorso, ma sono state danneggiate senza motivo apparente. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto.
Due luci da terra lungo il percorso riqualificato - ma non ancora inaugurato - che consente di raggiungere l'antica torre aragonese di Torre Mileto, sono state divelte. Si sommano alle cinque di qualche giorno fa. Sette in tutto. “Di questo passo non arriveranno a Pasqua” commenta il sindaco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
