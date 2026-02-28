Vandali distruggono luci da terra il sindaco su tutte le furie | Falliti e imbecilli

Due luci da terra lungo il percorso riqualificato che porta all’antica torre aragonese di Torre Mileto sono state distrutte da vandali. Il sindaco ha commentato l’accaduto chiamando i responsabili “falliti e imbecilli”. Le luci, ancora non inaugurate, erano state installate per migliorare il percorso, ma sono state danneggiate senza motivo apparente. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto.