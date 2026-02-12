Sicilbanca rafforza la direzione generale | Patrizia Mancino nominata vice direttore generale

Sicilbanca ha annunciato ufficialmente la nomina di Patrizia Mancino a vice direttore generale. La banca siciliana rafforza così la propria direzione, puntando su un nuovo assetto organizzativo. La decisione arriva in un momento di cambiamenti strategici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione interna. Mancino, che già ricopriva ruoli di responsabilità, assume ora un ruolo di peso all’interno della struttura dirigenziale dell’istituto.

Sicilbanca compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione organizzativa e manageriale, con la nomina di Patrizia Mancino a vice direttore generale. La nomina, con decorrenza 1° gennaio 2026, si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento della governance e delle funzioni direzionali della banca, coerente con il ruolo di Banca di Credito Cooperativo orientata allo sviluppo sostenibile, alla solidità dei processi e alla valorizzazione delle persone. Patrizia Mancino vanta una consolidata esperienza ultratrentennale nel settore bancario, interamente maturata in Bnl – Gruppo Bnp Paribas, istituto nel quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei Mercati Corporate e Retail, nonché nei settori Risk Management e Crediti, operando in contesti territoriali differenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

