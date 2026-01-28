Addio a Francesco Poli ex direttore generale dell’Asp e protagonista della sanità a Messina e Catania

Addio a Francesco Poli, ex direttore generale dell’Asp, morto questa mattina. Figura importante per la sanità a Messina e Catania, Poli lascia un vuoto nel settore sanitario della Sicilia. La notizia ha colpito i colleghi e gli operatori sanitari, che ricordano la sua lunga carriera e il ruolo che ha avuto nello sviluppo della sanità locale. La sua scomparsa apre un grande dolore tra chi lo ha conosciuto e lavorato con lui.

Ha guidato ospedali e strutture complesse come come Papardo e Policlinico, lasciando un segno indelebile nel sistema sanitario siciliano Si è spenta nelle prime ore di oggi una delle figure che hanno segnato in modo profondo la sanità siciliana. Francesco Poli, 88 anni, originario di Catania, è morto nella sua città natale, lasciando un'eredità professionale che attraversa decenni di gestione e riforme nel sistema sanitario regionale. Ex manager della sanità, Poli ha legato in maniera indissolubile il suo nome a Messina, dove è stato a lungo direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, assumendo nel 2011 anche l'incarico di commissario.

