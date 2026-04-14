BREAKING | Iraola lascerà il Bournemouth a fine stagione

L’allenatore ha comunicato al club che non continuerà oltre la fine della stagione. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, senza dettagli sui motivi della decisione. La squadra si prepara ora a affrontare le ultime gare prima del cambio di guida tecnica. La decisione interessa tutto l’ambiente e potrebbe influenzare il percorso della squadra nelle prossime settimane.

2026-04-14 15:17:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore Andoni Iraola ha informato il Bournemouth che lascerà il club alla fine della stagione. La notizia, riportata per la prima volta da The Athletic, significa che il periodo di tre anni di Iraola al Vitality Stadium finirà quest’estate dopo che il club non è riuscito a convincerlo a firmare un nuovo contratto. L’attuale contratto di Iraola dura fino a giugno, dopodiché sarà libero di cercare nuove opportunità, molto probabilmente in Premier League o nella sua nativa Spagna. È stato collegato in precedenza al Crystal Palace, il cui capo Oliver Glasner ha già annunciato che lascerà Selhurst Park, e al Tottenham prima della nomina di Thomas Frank la scorsa estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Iraola lascia il Bournemouth a fine stagione! Decisione presa, ecco chi è in pole position per la sua sostituzione sulla panchina inglese Leggi anche: Mo Salah lascerà il Liverpool a fine stagione