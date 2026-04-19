Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una lite scoppiata per motivi economici. La donna, spaventata, si è rifugiata presso il vicino di casa e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno portato l’uomo in cella. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica.

Litiga con la moglie per questioni economiche e la aggredisce al culmine della discussione, lei si rifugia dal vicino di casa e chiama il 112. Così è finito in manette un 45enne di Montelupone, che si trovava già agli arresti domiciliari per altre questioni. L’episodio è avvenuto l’altro ieri. L’uomo ha avuto una discussione molto accesa con la moglie, una 44enne, anche lei di Montelupone. Al culmine della lite scatenata da varie questioni di soldi, il 45enne avrebbe dato in escandescenze. Prima avrebbe iniziato con insulti e spinte, poi il 45enne avrebbe aggredito la moglie, colpendola e provocandole delle lesioni al polso e al volto. Sono stati momenti di grande paura e di concitazione all’interno dell’appartamento dove vive la coppia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti e botte alla moglie. In carcere un 45enne

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