Sam Altman teme per la propria incolumità

Negli ultimi giorni, il dirigente di una nota azienda tecnologica ha segnalato un attacco alla propria abitazione. La polizia è stata informata dell'evento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell'incidente. La persona coinvolta ha attribuito l'episodio a minacce ricevute di recente, senza fornire ulteriori specifiche. La vicenda ha suscitato attenzione sui rischi legati alla sua posizione pubblica.

Negli ultimi giorni c'è stato almeno un attacco a casa sua: il capo di OpenAI ha dato la colpa a un'inchiesta del New Yorker Venerdì la polizia di San Francisco ha arrestato un uomo di vent’anni accusato di aver lanciato una bomba molotov contro la casa di Sam Altman, cofondatore e capo di OpenAI, l’azienda di intelligenza artificiale nota per il chatbot ChatGPT. Nella notte tra sabato e domenica altre due persone sono state accusate di aver sparato colpi di arma da fuoco da un’auto, sempre vicino a casa di Altman, che si trova in un ricco quartiere residenziale di San Francisco, in California. In un post condiviso sul suo blog...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Sam Altman teme per la propria incolumità Sam Altman: tra accuse di manipolazione e morti per ChatGPTSam Altman, il volto pubblico di OpenAI, è al centro di una ricostruzione che ne mette in discussione l’integrità morale e la capacità di gestire... Provaci ancora Sam: così Altman sbaglia sempre il momentoIl ceo di OpenAI dice sempre la cosa giusta nel momento sbagliato, o la cosa sbagliata nel momento giusto, o la cosa sbagliata nel momento sbagliato,...