Boston e Oklahoma City super | stravincono gara-1 contro 76ers e Suns

Da gazzetta.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata dei playoff NBA, i Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria con un margine di 32 punti, chiudendo la partita con il risultato di 123-91 contro i 76ers. I Oklahoma City Thunder hanno invece battuto i Suns con un punteggio di 119-84, infliggendo 35 punti di scarto a Booker e compagni. Entrambe le squadre hanno dominato i rispettivi incontri, portando a casa una vittoria netta.

Boston e Oklahoma City mostrano i muscoli, come da copione. Fanno un figurone al debutto degli ottavi dei playoff, in gara-1 in casa, rispettivamente contro Philadelphia e Phoenix. Le spazzano via, non per caso sono le favorite delle rispettive Conference, a Est e Ovest, e potrebbero darsi battaglia alle Finals, in giugno. Ma non corriamo. I Jays, Jaylen Brown e Jayson Tatum, infieriscono sui malcapitati 76ers, Chet Holmgren e Jalen Williams fanno lo stesso contro i Suns, emersi dal play-in grazie ai demeriti dei Los Angeles Clippers almeno quanto al successo su Golden State.  Dominio assoluto. I Celtics stravincono Gara 1 mostrando tutta la differenza tra la seconda e la settima testa di serie dell’Est.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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