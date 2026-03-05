Doppio infortunio per l' Oklahoma City Thunder nella sfida contro i Knicks

Nella partita al Madison Square Garden, gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro i New York Knicks con un punteggio di 103-100. Durante l’incontro, due giocatori degli Thunder hanno subito infortuni che hanno richiesto l’intervento dei medici. La gara è stata molto combattuta e si è conclusa con una vittoria di stretta misura per la squadra di Oklahoma.

Una sfida intensa al Madison Square Garden ha visto gli Oklahoma City Thunder prevalere sui New York Knicks con il punteggio di 103-100. L’incontro ha presentato momenti decisivi, una gestione delle rotazioni ridotta da due uscite forzate durante la partita e una rimonta che ha determinato l’esito finale. L’attenzione narrativa è centrata sulle prestazioni dei protagonisti e sull’impatto delle assenze entro una cornice di alto livello competitivo. La contesa ha visto i Thunder mettere a segno la vittoria sul parquet del Knicks, chiudendo la gara sul 103-100. L’incontro è stato equilibrato e ha richiesto una gestione cauta delle rotazioni, con i momenti finali decisi da giocate chiave e da una leadership offensiva concentrata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

NBA - Shai Gilgeous-Alexander e gli Oklahoma City Thunder presenti ai prestigiosi Laureus World Sports Awards 2026, nominati rispettivamente per "World Breakthrough Of The Year" e "World Team Of The Year". x.com

