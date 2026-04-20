Le intercettazioni raccolte in una recente richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Caltanissetta hanno portato a una presa di posizione forte da parte di Manfredi Borsellino. La discussione riguarda aspetti della memoria del padre, ucciso in un attentato mafioso, e ha suscitato reazioni di dissenso da parte di Borsellino. La vicenda si inserisce in un contesto legale ancora in evoluzione.

Le intercettazioni contenute in una recente richiesta di archiviazione della Procura di Caltanissetta hanno scatenato una dura reazione da parte di Manfredi Borsellino. Il familiare ha espresso profondo sconcerto per le dichiarazioni espresse dall’ex magistrato Natoli, le quali colpiscono duramente la memoria del padre e l’onore della sua famiglia nel contesto di un filone investigativo che riguarda la mafia e gli appalti. L’offesa alla memoria e i contenuti delle intercettazioni. Il cuore della polemica nasce dai dialoghi registrati all’interno degli atti depositati dall’ufficio inquirente nisseno. In questi stralci, Natoli avrebbe rivolto epiteti pesanti nei confronti del defunto magistrato, utilizzando termini dispregiativi come coglionè.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsellino contro Natoli: ferma la difesa della memoria del padre

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