Manfredi Borsellino ha commentato le parole del pubblico ministero riguardo a una richiesta di archiviazione in un procedimento giudiziario. La sua dichiarazione si focalizza su alcune espressioni considerate deprecabili, pur senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto specifico o sulle parti coinvolte. La vicenda riguarda un'inchiesta in corso, mentre il procedimento è ancora in fase preliminare. Non sono state rese note altre informazioni o dichiarazioni ufficiali.

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “Nel leggere quanto contenuto nella richiesta di archiviazione notificataci dalla Procura di Caltanissetta, non possiamo ancora una volta non rammaricarci per le parole captate negli stralci di intercettazioni in essa contenute, riguardanti le offese riferite a nostro padre e ai miei familiari e in particolare alla mia persona come colui che avrebbe tratto financo privilegi dalla morte del padre”. Così Manfredi Borsellino, intervenendo in merito alle parole pronunciate dall'ex pm Gioacchino Natoli nei confronti della famiglia Borsellino, contenute nella richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nissena nell'ambito di un filone delle indagini su mafia e appalti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manfredi Borsellino “Da Natoli parole deprecabili”

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