Le conversazioni intercettate da Il Giornale coinvolgono Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, che fa riferimenti al giudice Paolo Borsellino. Le dichiarazioni, considerate forti, sono al centro di un acceso dibattito politico e sono state rilanciate da alcuni esponenti del panorama nazionale. La vicenda ha portato alla richiesta di intervento pubblico da parte di leader politici, che chiedono chiarimenti e condanne ufficiali.

Dalla Kelany di Fdi ("Toni durissimi e scomposti, da rabbrividire") al senatore Sallemi: "Schlein e Conte condannino senza ambiguità" Le intercettazioni pubblicate da Il Giornale, in cui Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, si riferisce al defunto giudice Paolo Borsellino stanno facendo discutere. Tra le frasi riportate c’è quella in cui Natoli dice:“O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! . picchì proprio, ci pinzava stamatina (Perché proprio ci pensavo stamattina ndr), dissi:...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frasi choc di Scarpinato e Natoli su Paolo Borsellino. Dopo le rivelazioni del Giornale scoppia la bufera politica: "Schlein e Conte condannino"

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