Stellantis vola in borsa | Elkann guida la svolta verso gli utili

Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam martedì 14 aprile 2026, il titolo di Stellantis ha registrato un aumento del 2,85% in borsa. Le parole di John Elkann e Antonio Filosa riguardo alla nuova strategia aziendale sono state alla base di questa crescita. La riunione ha visto la discussione di piani futuri e obiettivi di mercato per il gruppo automobilistico.

Ad Amsterdam, durante l’assemblea degli azionisti tenutasi questo martedì 14 aprile 2026, Stellantis ha registrato un incremento del valore in borsa pari al 2,85%, spinta dalle dichiarazioni di John Elkann e Antonio Filosa sulla nuova rotta aziendale. Il vertice ha tracciato il percorso per il ritorno alla redditività nel corso dell’anno in corso, confermando la leadership di Elkann come Executive Director con una maggioranza dell’89,72% dei voti favorevoli, nonostante un 10,27% di dissenso. La svolta operativa tra rigore gestionale e sul cliente. Il nuovo assetto societario punta a una trasformazione profonda della mentalità interna, un processo che vede Antonio Filosa protagonista nella direzione operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis vola in borsa: Elkann guida la svolta verso gli utili Ferrari vola in Borsa: utili record e bonus di quasi 15.000 euro per ogni dipendente.Ferrari celebra un 2025 di eccezionali risultati economici con un rialzo del titolo in Borsa superiore al 10% e un riconoscimento straordinario per i... Ferrari vola in Borsa, Stellantis rallenta: contrasti sui mercati e rating in ribasso per il gruppo automotive nel 2025.Ferrari Volare Alto, Stellantis in Salita: La Borsa Premia il Cavallino, Dubbi sul Gigante Automotive Il contrasto tra le performance di Ferrari e...