La Borsa di Milano registra un calo che si mantiene in linea con le altre borse europee. Tra i fattori che influenzano l’andamento ci sono anche lo stacco del dividendo di otto società del listino principale, tra cui Banco Bpm, Campari, Ferrari, Prysmian, Unicredit, Banca Mediolanum, Mediobanca e Iveco. L’indice principale si muove così in territorio negativo, con variazioni che si riflettono sui titoli delle aziende coinvolte.

La Borsa di Milano prosegue in territorio negativo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa anche lo stacco del dividendo per otto società del listino principale (Banco Bpm, Campari, Ferrari, Prysmian, Unicredit, Banca Mediolanum, Mediobanca, Iveco). Il Ftse Mib scende dell'1,4% a 48.220 punti. In fondo al listino Buzzi (-3,4%). Male anche Stellantis e Lottomatica (-2,8%) e Fincatieri (-2,2%). Tra le banche in rosso Intesa (-1,9%) mentre è poco mossa Mps (+0,09%). Vendite su Tim (-0,7%) e Poste (-1,3%). Seduta positiva per l' energia, spinta dai rialzi del petrolio e del gas. Sale l'Eni (+3,2%), Italgas e Tenaris (+1,6%), Snam e Saipem (+0,9%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borsa: Milano in calo, in otto staccano il dividendo

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