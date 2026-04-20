Borsa | Milano apre in calo dell' 1,38%

La Borsa di Milano ha aperto oggi in calo dell'1,38 per cento, in una giornata caratterizzata da incertezze sui mercati internazionali. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardano i negoziati in corso e la possibilità di riaprire lo stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo. La volatilità si riflette nelle prime quotazioni delle principali azioni italiane.

La Borsa di Milano apre in calo mentre prevale l'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,38% a 48.193 punti. Dopo i primi scambi sono in calo Stellantis (-2%), Buzzi (-1,8%) e Unicredit (-1,7%). In netto rialzo l'energia con Eni (+2,8%), Saipem (+2,2%) e Tenaris (+1,7%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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