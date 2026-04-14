Borsa | Milano chiude in rialzo +1,36% sprint di Stellantis

Da lanazione.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Milano ha concluso la seduta con un progresso dell’1,36%, mentre le contrattazioni hanno totalizzato oltre 4 miliardi di euro di controvalore. Durante la giornata, si è registrato un forte aumento delle azioni di Stellantis, che hanno contribuito all’andamento positivo complessivo. Rispetto alla sessione precedente, l’afflusso di capitali si è leggermente diminuito, con un calo rispetto ai 6,73 miliardi di euro scambiati mercoledì scorso.

Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta piuttosto vivace, con scambi per oltre 4 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto però dei 6,73 miliardi di mercoledì scorso. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,36% a 48.175 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso a 75,6 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 10,8 punti al 3,78% e quello tedesco di 6,9 punti al 3,02%. Sugli scudi Stellantis (+3,48%), spinta dall'ottimismo del presidente John Elkann, secondo il quale il gruppo ha "gettato le basi per la sua ripresa". Acquisti anche su Ferrari (+2,07%), poco mossa invece Iveco (+0,31%). In luce il lusso con Moncler (+3,21%) Cucinelli (+2,26%) e Ferragamo (+2,52%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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