Borsa | Milano chiude in rialzo +1,36% sprint di Stellantis

La Borsa di Milano ha concluso la seduta con un progresso dell’1,36%, mentre le contrattazioni hanno totalizzato oltre 4 miliardi di euro di controvalore. Durante la giornata, si è registrato un forte aumento delle azioni di Stellantis, che hanno contribuito all’andamento positivo complessivo. Rispetto alla sessione precedente, l’afflusso di capitali si è leggermente diminuito, con un calo rispetto ai 6,73 miliardi di euro scambiati mercoledì scorso.

Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta piuttosto vivace, con scambi per oltre 4 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto però dei 6,73 miliardi di mercoledì scorso. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,36% a 48.175 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso a 75,6 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 10,8 punti al 3,78% e quello tedesco di 6,9 punti al 3,02%. Sugli scudi Stellantis (+3,48%), spinta dall'ottimismo del presidente John Elkann, secondo il quale il gruppo ha "gettato le basi per la sua ripresa". Acquisti anche su Ferrari (+2,07%), poco mossa invece Iveco (+0,31%). In luce il lusso con Moncler (+3,21%) Cucinelli (+2,26%) e Ferragamo (+2,52%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,36%), sprint di Stellantis Leggi anche: Borsa: Milano apre in rialzo (+0,59%), corre Stellantis Borsa: Milano procede in rialzo (+1,35%), sprint di AmplifonProcede in rialzo Piazza Affari in linea con gli altri listini europei e americani in vista di una possibile riapertura del tavolo tra Usa e Iran. Temi più discussi: L'azionario europeo chiude in rosso. A Milano tonfo di Leonardo con possibile cambio AD; Borsa: Milano chiude in calo dello 0,47%; Borse, Wall Street chiude in rialzo con ottimismo su tregua. Milano strappa +0,5%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 3,7%, sopra i 47 mila punti. Vola Prysmian. Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,36%), sprint di StellantisPiazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta piuttosto vivace, con scambi per oltre 4 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto però dei 6,73 miliardi di mercoledì scorso. L'indice Ftse Mib ha ... ansa.it Borsa: Milano chiude in rialzo, +1,36%Una capriola smarrita tra gli edifici residenziali è stata soccorsa in serata dai vigili del fuoco volontari di Millan, dopo l’allarme scattato intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 13 aprile. L’animale, ... altoadige.it Dalla messa di Natale al viaggio alle Bahamas passando per la presentazione del suo ritratto: la principessa del Galles e la sua passione per una borsa speciale - facebook.com facebook Il trumpismo in azione fa male al lusso. Calo per Lvmh, che da inizio anno ha lasciato in Borsa il 25 per cento, Kering e Hermès. È ora di imparare a vivere con l’instabilità, senza farsene sopraffare. Di @fgiacomotti x.com