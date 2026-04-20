Borsa | l' Europa in calo guarda a Wall Street Milano -1,4%

Le borse europee chiudono in calo, con Milano che perde l’1,4 per cento, mentre si attendono gli esiti di Wall Street. La tensione sui mercati deriva dall’incertezza legata ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, oltre alla chiusura dello stretto di Hormuz. I prezzi di gas e petrolio continuano a salire, e i titoli di Stato restano sotto pressione. Questi fattori contribuiscono a una giornata di mercato caratterizzata da nervosismo e vendite.

L'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e lo stretto di Hormuz ancora chiuso creano ancora scompiglio sui mercati, con le Borse europee nuovamente in calo, gas e petrolio in rialzo ed i titoli di Stato in tensione. Uno scenario che alimenta le scommesse sull'aumento dell' inflazione e possibili interventi sui tassi da parte delle banche centrali. In questo contesto sul fronte valutario il dollaro torna ad indebolirsi sulle principali valute. L'indice stoxx 600 registra un calo dell'1%. In rosso Francoforte e Milano (-1,4%), Madrid (-1,3%), Parigi (-1,1%), Londra (-0,7%). I principali listini sono appesantiti dai settori del lusso (-2%) e dalle auto (-2,1%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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