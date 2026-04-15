Borsa | l' Europa fiacca attende Wall Street Milano -0,1%

Le borse europee mostrano segni di indecisione, con Milano che registra una perdita dello 0,1%. I mercati attendono l'apertura di Wall Street, mentre i mediatori si sono avvicinati alla proroga del cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran. Contestualmente, sono ripresi i negoziati per una possibile tregua, in vista della scadenza prevista per la prossima settimana.

Le Borse europee sono fiacche mentre i mediatori si sono avvicinati alla proroga del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e alla ripresa dei negoziati per la tregua prima della sua scadenza la prossima settimana. I mercati guardano con grande attenzione agli sviluppi in Medio Oriente in particolare sul fronte dello stretto di Hormuz. L'indice Stoxx 600 è poco mosso (-0,08%), in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Seduta negativa per Parigi e Madrid (-0,6%) e Milano (-0,1%), poco mosse Londra (+0,08%) e Francoforte (-0,03%). I listini sono appesantiti dal lusso (-2,7%), con Kering (-9%) e Hermes (-8%) dopo i conti. Vendite sulle utility (-0,3%), con il prezzo del gas che scende del 2,5% a 42,30 euro al megawattora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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