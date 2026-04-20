Borsa | l' Europa apre in calo e guarda a trattative Usa-Iran

Le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la giornata con perdite significative, in un contesto di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran e alla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Gli investitori sono attenti alle evoluzioni delle trattative e agli sviluppi geopolitici nella regione, che influenzano le performance delle borse. La situazione resta sotto osservazione mentre si fanno più chiare le tensioni internazionali.

Le Borse europee aprono in netto calo mentre prevale l'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che ha provocato un nuovo balzo dei prezzi del petrolio e del gas, con i rischi per l'aumento dell'inflazione. Le scommesse su un intervento delle banche centrali sui tassi spinge i rendimenti dei titoli di Stato. Avvio in calo per Parigi (-1,32%), Francoforte (-1,28%) e Londra (-0,47%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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