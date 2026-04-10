Borsa | l' Europa positiva si guarda a inflazione Usa e colloqui su Iran

Le principali borse europee mantengono un andamento positivo, con gli investitori che seguono con attenzione gli sviluppi delle trattative tra Stati Uniti e Iran. La discussione sulla possibile tregua si concentra sulla riapertura dello stretto di Hormuz, un punto chiave per le negoziazioni. Nel frattempo, si monitorano anche i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare le prossime decisioni di politica monetaria.

Le Borse europee proseguono positive mentre si guarda agli sviluppi della tregua tra Usa e Iran, condizionata alla riapertura dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori i colloqui tra americani e iraniani previsti nel fine settimana. Sui mercati torna un cauto ottimismo anche in vista dell' inflazione degli Stati Uniti attesa nel pomeriggio. L' indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Londra, Parigi e Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,2%). I listini sono sostenuti dal lusso (+1,4%) e dalle auto (+0,8%). Bene anche il comparto tecnologico (+0,8%), dopo i risultati in crescita di Tsmc e le prospettive per l'anno. In calo le utility (-0,1%), con il prezzo del gas in flessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Borsa: l'Asia chiude positiva, ottimismo per colloqui Usa e IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana.

Borsa: l’Europa apre positiva in attesa di sviluppi tra Usa e IranABBONATI A DAYITALIANEWS Parigi (+0,22%), Londra (+0,19%) e Francoforte (+0,1%) Apertura positiva ma cauta Le principali Borse europee avviano la...

Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Ftse Mib in rialzo con Stm e Brunello Cucinelli. L’euro ripiega sotto 1,17 dollari; L'euforia da fine guerra spinge le Borse, Milano +3,2% con il petrolio in picchiata; ++ Borsa: l'Europa apre in netto rialzo, clima positivo sul Medio Oriente ++; Piazza Affari positiva mentre il resto dell'Europa arranca.

Borsa: Europa cauta guarda a colloqui pace e inflazione Usa, a Milano (+0,1%) rally CucinelliRallentano la corsa il petrolio e il gas. Euro sotto 1,17$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - L'avvio dei colloqui di pace fra Usa e ... ilsole24ore.com

Apertura positiva delle Borse Ue, nuovi colloqui in vista Stati Uniti-IranAvvio positivo per le Borse dell’Eurozona sulla scia dei rialzi di Wall Street di ieri, e dell'Asia oggi, che beneficiano del ritorno dell’ottimismo sui mercati dopo l’annuncio di nuovi colloqui tra S ... borse.it

Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente. Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari. #ANSA x.com

#ClioMakeUp racconta la sua brutta esperienza. Nelle scorse ore, tramite il suo profilo social, l’influencer nota come Clio-Make-Up ha raccontato di essere stata derubata della sua borsa in centro a Milano: “Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi dell - facebook.com facebook