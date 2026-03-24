ABBONATI A DAYITALIANEWS Parigi (+0,22%), Londra (+0,19%) e Francoforte (+0,1%) Apertura positiva ma cauta. Le principali Borse europee avviano la giornata con un andamento moderatamente positivo, mentre gli investitori restano in attesa di sviluppi sulle trattative tra Stati Uniti e Iran, elemento chiave per l’equilibrio dei mercati internazionali. Focus sullo stretto di Hormuz. L’attenzione si concentra in particolare sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio globale. Un eventuale sblocco favorirebbe la ripresa del trasporto delle materie prime energetiche, con impatti rilevanti su prezzi e forniture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Borsa: l’Europa apre positiva in attesa di sviluppi tra Usa e Iran

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