Record Store Day a Ravenna | vinili a 5€ e regali jazz nel negozio

Sabato 18 aprile, Ravenna si prepara a festeggiare il Record Store Day con una giornata dedicata ai vinili. Il negozio Jean Music Room offrirà dischi a 5 euro e regalerà musica jazz ai clienti. L'evento si svolgerà nel negozio, coinvolgendo appassionati e curiosi che potranno scoprire nuove sonorità e approfittare delle promozioni speciali previste per la giornata.

Sabato 18 aprile, il cuore pulsante della musica a Ravenna batterà al ritmo dei solchi neri, quando Jean Music Room aprirà le porte per celebrare il Record Store Day. In via Girolamo Rossi 41, l’appuntamento invita gli appassionati a riscoprire il piacere fisico del vinile, con una selezione di dischi che partirà da cifre molto contenute, ovvero 5 euro, posizionata proprio sotto il portico dell’attività. Oltre alla proposta esterna, il pubblico potrà esplorare l’immenso patrimonio sonoro custodito nelle due sale interne del negozio, dove sono presenti migliaia di supporti musicali pronti per essere portati a casa. La resistenza culturale dei piccoli negozi contro l’egemonia digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record Store Day a Ravenna: vinili a 5€ e regali jazz nel negozio Il fascino del vinile torna protagonista a Ravenna: Jean Music Room celebra il Record Store DaySabato 18 aprile, Record Store Day, è il giorno giusto per regalarsi un disco e sostenere i negozi di musica indipendenti. Record store day 2026 - Vicious - music selections & showcase liveGiunge alla dodicesima edizione il Record Store Day targato Vicious Store: una giornata interamente dedicata alla musica, ai dischi e a chi continua...