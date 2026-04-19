vyni a suon di vino e vinili il profumo del lambrusco e gli introvabili 33 giri

Durante queste due giornate nel centro, i visitatori vengono accompagnati da profumi di lambrusco e dal suono dei vinili. La guida turistica si concentra su sensazioni olfattive e musicali, creando un itinerario che mette in risalto il richiamo delle bevande locali e la collezione di dischi in vinile, alcuni dei quali difficili da trovare. L’esperienza si svolge tra negozi e spazi dedicati alla musica e al vino.

Passeggiando per il centro, in questa due giorni, la guida che porta dritta al centro di ‘Vyni’ non può che essere olfattiva e sonora. Un sound cool, bassi a tappeto e una scia chill out, fatti per convergere con gli amici dagli angoli periferici verso piazza Prampolini, trasformata per l’occasione in una enorme cantina a cielo aperto, dove il sole sostituisce l’ombra necessaria al microclima delle botti. Ed è proprio lì, tra i Leoni di piazza San Prospero e le facciate storiche, che si percepisce come i motori si stiano scaldando. Il profumo del Lambrusco si mescola al gracchiare nostalgico ma vitale dei vinili e si procede lieti, con il calice di ‘Lambro’ nella tracollina rossa – diventata il segno distintivo del festival –, verso piazza San Prospero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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