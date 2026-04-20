Un traguardo che profuma di orgoglio, identità e visione: Sassoferrato si conferma eccellenza del Centro Italia conquistando il terzo posto nella categoria "Borgo Attrattivo" alla seconda edizione del Premio nazionale "Livio Scattolini". La cerimonia di premiazione, tenutasi sabato nella suggestiva cornice del Teatro Goldoni di Corinaldo, ha visto il comune sentinate distinguersi come l’unico borgo marchigiano a salire sul podio. Il riconoscimento premia ufficialmente la capacità dell’Amministrazione di trasformare il cuore antico della città in un vero volano di sviluppo sociale ed economico. Non si tratta infatti di una semplice vittoria...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Borgo Attrattivo" d’Italia. Sassoferrato è sul podio

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