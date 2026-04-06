Cingoli il Balcone delle Marche vince il Borgo dei Borghi 2026 | sul podio anche Arenzano e Zungoli
Cingoli, noto come il Balcone delle Marche, si è aggiudicato la vittoria alla tredicesima edizione del Borgo dei Borghi 2026. La cittadina ha prevalso sugli altri partecipanti, tra cui Arenzano e Zungoli, grazie alla sua ricca storia, ai paesaggi naturali e alle numerose opere artistiche e architettoniche presenti nel centro storico. La competizione è culminata con questa premiazione, che ha attirato l’attenzione di pubblico e giuria.
Cingoli vince la tredicesima edizione del Borgo dei Borghi: conosciuto anche come il Balcone delle Marche, ha conquistato pubblico e giuria con il suo patrimonio storico, la bellezza naturale e le opere d'arte e d'architettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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È Cingoli il Borgo dei Borghi 2026, il comune del Maceratese è il più votato tra i 20 finalisti x.com