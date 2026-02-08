Olimpiadi 2026 | boom di prenotazioni turistiche +300 milioni per l’economia italiana e voli in crescita

Le prenotazioni turistiche sono aumentate del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, portando un flusso di visitatori che si prevede durerà per tutto il periodo delle Olimpiadi. Gli operatori turistici si preparano a gestire la richiesta, mentre le compagnie aeree registrano un incremento di voli verso Milano e Cortina. L’effetto si fa sentire anche sull’economia, che potrebbe guadagnare oltre 300 milioni di euro grazie a questa ondata di visitatori.

L’eco delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si fa sentire con forza crescente sull’economia italiana, proiettando un impatto turistico stimato a oltre 300 milioni di euro. Un flusso di visitatori che si prevede superi il milione di unità sta già determinando una crescita significativa nelle prenotazioni di voli e strutture ricettive, soprattutto nel Nord Italia, e promette di iniettare liquidità in settori chiave come l’ospitalità e la ristorazione. L’effetto, come evidenziato da uno studio congiunto di The Data Appeal Company e Mabrian, società specializzate in travel intelligence, non si limita alle città direttamente coinvolte dai Giochi, ma si estende a un’area più ampia, interessando anche importanti snodi come Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Bergamo inizia a vedere i primi segnali di crescita nel settore turistico.

