È stato pubblicato il bando per il bonus sociale idrico integrativo 2026, rivolto ai residenti nei comuni di Pitigliano, Manciano e Sorano. La misura mira a fornire un aiuto alle famiglie che affrontano le spese legate all’uso dell’acqua, in un periodo di aumento dei costi energetici e delle bollette. La richiesta può essere presentata presso gli uffici comunali o online, seguendo le procedure previste.

È aperto il bando per il bonus sociale idrico integrativo 2026 destinato ai residenti nei territori comunali di Pitigliano, Manciano e Sorano, un intervento atteso che punta a sostenere le famiglie alle prese con il caro bollette. La misura è stata attivata dall’ Unione dei Comuni montani Colline del Fiora e rappresenta uno degli strumenti principali di supporto economico per l’intero territorio delle Colline del Fiora. Il contributo è rivolto agli utenti del servizio idrico integrato, sia diretti che indiretti, con un indicatore Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro. L’obiettivo è alleggerire il peso delle spese per l’acqua sostenute nel corso del 2025, attraverso un rimborso che potrà variare in base alle richieste pervenute e ai consumi effettivi registrati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colline del Fiora: bando per il bonus idrico

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