Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026 | le domande entro il 30 aprile

È stato pubblicato il bando per il Bonus Animali d'affezione 2026 dal Comune di Pisa. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile. La misura è stata approvata con una delibera di Giunta, che stabilisce le modalità e i requisiti per la richiesta. Il bando è disponibile sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune mette a disposizione 20mila euro per i proprietari di cani e gatti. Attenzione alle novità 2026: cambiano le modalità di erogazione e le spese ammissibili È stato pubblicato il bando per il Bonus Animali d'affezione 2026 del Comune di Pisa. La misura, approvata con delibera di Giunta n. 43 del 10 marzo 2026, prevede un contributo economico una tantum a favore dei residenti con un ISEE ordinario o corrente fino a 15mila euro, a sostegno delle spese per la cura di cani e gatti. Il fondo stanziato ammonta a 20mila euro. Le domande si possono presentare entro il 30 aprile 2026, entro le ore 23:59, esclusivamente online sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroPisa, 24 marzo 2026 – Pubblicato il bando del Comune di Pisa per il Bonus animali d’affezione 2026. Sostegno alle arti, a bando 200mila euro per le realtà piacentine: domande entro il 10 aprileDagli spettacoli dal vivo ai convegni, l’avviso è rivolto ai progetti con un valore compreso tra 5mila e 50mila euro: la presentazione «Favorire la... Tutti gli aggiornamenti su Bonus Animali Temi più discussi: Sociale, Bonus animali 2026: pubblicato il bando; Bonus centri estivi 2026, chi può richiederlo e come funziona: le ipotesi; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up. Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroDomande entro il 30 aprile. Stanziati 20mila euro per sostenere le spese di cura di cani e gatti ... msn.com Bonus animali, il contributo per le spese veterinarie: il bando, i requisiti e come fare per ottenerloIl bando prevede il rimborso del 100% delle spese veterinarie, purché superiori a 50 euro, fino a un massimo complessivo di 1.000 euro per singolo animale. Le spese ammissibili includono visite ... ilgazzettino.it Scopri la nostra linea BONUS GOLD che offre mangimi selezionati pensati per il benessere di uccelli e piccoli animali da compagnia #bonusgold #mangimi #animalidacompagnia #benessereanimale #sementidotto - facebook.com facebook