Bonucci saluta Manninger dopo il tributo dell’Allianz Stadium | le parole commosse dell’ex difensore della Juve – FOTO

Dopo il tributo organizzato allo stadio, il ex difensore della Juventus ha pubblicato un messaggio sui social per salutare Alex Manninger. L’evento si è svolto di recente e ha coinvolto giocatori e tifosi presenti, che hanno reso omaggio al portiere austriaco. Bonucci ha condiviso poche parole di ringraziamento, accompagnate da una foto, per ricordare il suo collega di squadra.

di Angelo Ciarletta Bonucci saluta Alex Manninger sui social dopo il tributo dell’Allianz Stadium: le poche parole dell’ex difensore juventino. La Juve ha vissuto un momento di profonda emozione ieri sera, prima del fischio d’inizio contro il Bologna. Il club ha voluto omaggiare Alex Manninger, l’ex portiere quarantottenne scomparso tragicamente pochi giorni fa in un incidente stradale. ULTIMISSIME JUVE LIVE Per onorare la sua memoria, alcuni storici compagni di spogliatoio come Gigi Buffon, Antonio Chimenti, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, si sono diretti sotto la porta per deporre una corona e una maglia. Come riportato su Instagram dallo stesso difensore, le immagini del tributo hanno fatto il giro del web.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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