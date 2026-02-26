Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Le ultime sulle trattative Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen incontra Del Piero, il bellissimo siparietto dopo Juve Galatasaray: il suo messaggio e cosa è successo nella pancia dell’Allianz Stadium – FOTO

Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium, il retroscena del CorSportMercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa.

Pjanic torna all’Allianz Stadium, il messaggio social dell’ex Juventus fa emozionare i tifosi. Ecco cosa ha scritto – FOTOdi Redazione JuventusNews24Pjanic torna all’Allianz Stadium, il messaggio social dell’ex Juventus fa emozionare i tifosi.

Argomenti discussi: Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni.

Voglio fare una foto: Osimhen incontra Del Piero dopo Juve-Galatasaray e chiede un selfie ad Alex!La reazione dell'attaccante nel vedere il suo idolo lì a pochi passi: abbracci e sorrisi prima dell'intervista ... tuttosport.com

Osimhen segna alla Juve e non esulta: indizio di mercato o gesto di stizza? La certezza del webOsimhen alla Juve? La non esultanza riaccende le indiscrezioni. L'ex Napoli è uno dei papabili in attacco per i bianconeri, feeling con Spalletti e...Del Piero. sport.virgilio.it