Bonucci | Bastoni perfetto per il Barcellona | spero possa trovare serenità Chivu? Sono rimasto sorpreso…

Il difensore ha commentato il trasferimento di un giocatore al Barcellona, affermando che sarebbe ideale per la squadra catalana e augurandogli di trovare serenità in questa nuova esperienza. Ha anche fatto riferimento a un altro ex calciatore, esprimendo sorpresa per alcune recenti dichiarazioni o sviluppi riguardanti il suo ruolo nel calcio. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori analisi o interpretazioni.

di Andrea Greco Bonucci: «Bastoni perfetto per il Barcellona: spero possa trovare serenità. Chivu? Sono rimasto sorpreso.». Segui le ultimissime. In occasione della suggestiva cornice dei Laureus World Sports Awards di Madrid, evento che celebra le massime icone dello sport mondiale, ha parlato Leonardo Bonucci. L’ex pilastro della difesa azzurra e della Juventus, attualmente impegnato nel suo nuovo ruolo di assistente tecnico della Nazionale Italiana, ha colto l’occasione per soffermarsi in particolare su alcuni protagonisti dell’ Inter. BASTONI – « Il modo di intendere il calcio di Alessandro Bastoni e le sue caratteristiche si sposano bene con il Barcellona, perché è un difensore molto tecnico, ha visione di gioco.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonucci: «Bastoni perfetto per il Barcellona: spero possa trovare serenità. Chivu? Sono rimasto sorpreso…» Notizie correlate Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale. Su Bastoni al Barcellona…»di Redazione JuventusNews24Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale. Chivu era stato perfetto fino al caso BastoniChivu era stato perfetto fino al caso Bastoni Paolo Condò sul Corriere della Sera analizza la corsa scudetto dal punto di vista degli allenatori. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bastoni out con il Cagliari, Chivu lo preserva. Mossa Barça: contropartita; PODCAST - Di Marzio: Bastoni, l'Inter vuole 70 milioni di euro. In caso di addio, potrebbero arrivare...; GdS - Inter-Como, Chivu gioca la carta Bonny: vigilia decisiva per il francese. E per Bastoni...; Sport - Barcellona, prime mosse dopo l'eliminazione dalla Champions: Bastoni prima del Mondiale. Bonucci: Bastoni, caratteristiche perfette per il Barcellona. Nuovo ct? Sceglierei GuardiolaL'ex difensore di Juventus e Nazionale ha detto la sua sulle voci di mercato riguardanti il centrale dell'Inter ... msn.com Bonucci: Vorrei Guardiola CT dell'Italia. Bastoni perfetto per il BarçaPep Guardiola: è questo il nome avanzato in maniera perentoria da Leonardo Bonucci per la rinascita della Nazionale italiana. Da Madrid, dove è presente alla cerimonia dei Laureus Sport Awards, l'ex d ... msn.com Leonardo Bonucci "sceglie" Pep Guardiola per la panchina della Nazionale italiana https://fanpa.ge/FSWMn facebook Bonucci "fa" il mercato dell'Inter: "Bastoni Lo vedrei bene al Barcellona..." #bonucci #bastoni #inter x.com