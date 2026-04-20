Bonucci si sbilancia | Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale Su Bastoni al Barcellona…

In un’intervista recente, un calciatore ha espresso il desiderio di vedere l’allenatore spagnolo alla guida della nazionale italiana. Ha anche commentato la possibilità di un trasferimento di un difensore al club catalano, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione sul futuro e le opportunità nel calcio internazionale. Le dichiarazioni sono state riportate dai media sportivi e hanno suscitato interesse tra gli appassionati.

Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale. Su Bastoni al Barcellona.». Le dichiarazioni dell’ex Juve. Da Madrid, in occasione della prestigiosa cerimonia dei Laureus Sport Awards, Leonardo Bonucci ha scosso l’ambiente azzurro lanciando una proposta ambiziosa per il futuro della panchina dell’Italia. L’ex difensore, attualmente impegnato come collaboratore della FIGC, non ha usato giri di parole per indicare il profilo ideale a cui affidare la rinascita della Nazionale, puntando direttamente al tecnico del Manchester City: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Seguendo la lista di nomi che sono...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci si sbilancia: «Vorrei Guardiola alla guida della Nazionale. Su Bastoni al Barcellona…» Notizie correlate Leggi anche: Massimo Giletti si sbilancia sulla Nazionale: "Per lui ho un debole, ecco chi vorrei" Leonardo Bonucci: «Il prossimo allenatore della Nazionale? Perché non Pep Guardiola. Sarebbe un cambio radicale e sognare non costa nulla»Quando gli dicono che Ruud Gullit ha ricordato che mancano giocatori come lui e Chiellini nella nazionale che non si è qualificata al Mondiale si... Panoramica sull’argomento Il sogno di Bonucci: Vorrei Guardiola ct dell'Italia, sarebbe una rivoluzioneUn’idea affascinante, quasi utopica, ma capace di accendere l’immaginazione: Leonardo Bonucci indica Pep Guardiola come possibile guida per rilanciare la Nazionale italiana. tuttojuve.com Bonucci: Vorrei Guardiola CT dell'Italia. Bastoni perfetto per il BarçaL'ex difensore della Juve fa l'endorsement per il tecnico del City e suggerisce i catalani sul difensore: Il suo stile si sposa con quello blaugrana ... fcinternews.it