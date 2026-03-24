Paolo Condò sul Corriere della Sera analizza la corsa scudetto dal punto di vista degli allenatori. In testa, con ampio margine, c’è Chivu che può essere considerato un esordiente ad alto livello anche se da giocatore ha vinto il Triplete. All’inseguimento ci sono due vecchie colpi come Allegri e Conte che la sanno lunga, che hanno vinto tanto, che a queste situazioni sono abituati. Condò scrive che il percorso dialettico di Chivu era stato felice fino alla topica su Bastoni. Ecco il passaggio sul Corsera: E Cristian Chivu, in tutto questo? La questione è centrale perché a dover reggere l’inseguimento dei due specialisti in scudetti è un allenatore quasi debuttante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu era stato perfetto fino al caso Bastoni

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