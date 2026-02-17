Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta ex agente di Bonolis | Ingratitudine e ossessione

Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare. La produttrice televisiva ha deciso di rispondere pubblicamente, sottolineando come le parole di Presta siano nate da un rancore ormai radicato, alimentato anche dai recenti commenti di Marco Salvati. In una dichiarazione, Bruganelli ha affermato che Presta sembra ancora molto ossessionato dal passato e che le sue parole riflettono una volontà di mettere in cattiva luce la sua attività.

