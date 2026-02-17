Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli | Ha tradito Paolo Bonolis Le rivelazioni choc nell’autobiografia
Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di aver tradito Paolo Bonolis, segnando una forte presa di posizione nel suo recente libro autobiografico. Nel volume, intitolato “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, l’ex agente rivela dettagli sulla rottura con il conduttore e parla di tensioni con l’ex moglie di Bonolis, con cui ha avuto un lungo rapporto professionale. In particolare, Presta menziona un episodio specifico in cui, secondo lui, Sonia Bruganelli avrebbe agito contro Bonolis, alimentando il gossip sul loro rapporto complicato.
Nell'autobiografia "L'uragano. Sole, fulmini e saette" l'ex agente racconta la rottura con Paolo Bonolis e punta il dito contro l'ex moglie del conduttore Fa discutere il capitolo dedicato a Paolo Bonolis nell'autobiografia "L'uragano.
