Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di aver tradito Paolo Bonolis, segnando una forte presa di posizione nel suo recente libro autobiografico. Nel volume, intitolato “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, l’ex agente rivela dettagli sulla rottura con il conduttore e parla di tensioni con l’ex moglie di Bonolis, con cui ha avuto un lungo rapporto professionale. In particolare, Presta menziona un episodio specifico in cui, secondo lui, Sonia Bruganelli avrebbe agito contro Bonolis, alimentando il gossip sul loro rapporto complicato.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Nell’autobiografia “L’uragano. Sole, fulmini e saette” l’ex agente racconta la rottura con Paolo Bonolis e punta il dito contro l’ex moglie del conduttore Fa discutere il capitolo dedicato a Paolo Bonolis nell’autobiografia “L’uragano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia

“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua”: le rivelazioni di Lucio PrestaLucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro.

Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis, Sonia Bruganelli: “Ossessione e ingratitudine”Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando una discussione pubblica tra i due.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.