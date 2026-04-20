Una recente disputa tra due noti professionisti dello spettacolo si è riaccesa, coinvolgendo anche una figura femminile legata a uno dei protagonisti. La discussione si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, riaccendendo un confronto che aveva già visto momenti di tensione in passato. La vicenda si è arricchita di nuovi dettagli, portando alla ribalta questioni legate ai rapporti personali e professionali tra i soggetti coinvolti.

La frattura professionale e umana tra Lucio Presta e Paolo Bonolis si è riaperta con un nuovo, acceso scambio di dichiarazioni che coinvolge anche Sonia Bruganelli. Il manager dei VIP ha espresso la propria sofferenza per il legame interrotto con il conduttore romano, ipotizzando una forma di manipolazione psicologica da parte dell’ex moglie di quest’ultimo, provocando una risposta immediata e pungente della produttrice attraverso i social media. Le dinamiche di un distacco durato anni. Il rapporto tra il noto agente e il volto televisivo di Arcobaleno Tre non sembra trovare una pace definitiva, nonostante il tempo trascorso dalla fine della loro collaborazione trentennale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonolis e Presta: il nuovo scontro con Bruganelli dopo la rottura

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