Bonifiche a Taranto al via i prelievi di terreno agli Atleti Azzurri d’Italia

A Taranto, sono iniziati il 13 aprile i prelievi di terreno nell'impianto sportivo “Atleti Azzurri d’Italia”, nell’ambito di un progetto di bonifica e riqualificazione del quartiere Tamburi. Le operazioni sono state avviate per analizzare lo stato del suolo e verificare eventuali contaminazioni. Le attività riguardano specificamente l’area interna all’impianto, che si trova nel centro della zona interessata dai lavori di riqualificazione.

Tarantini Time Quotidiano Sono iniziati lo scorso 13 aprile i prelievi di terreno all’interno dell’impianto sportivo “Atleti Azzurri d’Italia” di Taranto, nell’ambito delle attività legate alla bonifica e alla riqualificazione del territorio, con particolare riferimento al quartiere Tamburi. “Sono ufficialmente iniziati lo scorso 13 aprile, i prelievi di terreno presso l’impianto sportivo ‘Atleti Azzurri d’Italia’, un passo cruciale nel nostro impegno per la bonifica e la riqualificazione della città di Taranto, con particolare attenzione al quartiere Tamburi in collaborazione con il Commissario Straordinario per le Bonifiche Vito Uricchio.” ha dichiarato Dario Iaia, Commissario Unico per il Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bonifiche a Taranto, al via i prelievi di terreno agli “Atleti Azzurri d’Italia” Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, l?attesa è finita. E Mattarella lancia l?Italia: «Agli atleti azzurri, in bocca al lupo» Mattarella agli atleti azzurri dei Giochi: "Renderete onore al Tricolore"AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano.