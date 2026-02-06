Olimpiadi l?attesa è finita E Mattarella lancia l?Italia | Agli atleti azzurri in bocca al lupo

Finalmente si alza il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo anni di ritardi e polemiche sui lavori ancora in corso, l’attesa si conclude con il presidente Mattarella che dà il benvenuto agli atleti italiani, augurando loro buona fortuna. La città si prepara a vivere un evento che potrebbe cambiare il volto dello sport italiano.

MILANO - Il conto alla rovescia è finito. Dopo quasi sette anni di attesa, ma anche di polemiche sui lavori in ritardo (risultano completate solo 40 opere delle 98 previste) e pure sui costi (Torino 2006 ha avuto un budget di 4 miliardi, qui si è sui 5,7-5,9, comunque nulla rispetto ai 24,6 miliardi di Sochi dodici anni fa), dunque, oggi è il giorno della festa: iniziano le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e per la prima volta nella storia dei Giochi ci saranno quattro cerimonie in una. A Milano, per il grande spettacolo a San Siro, lo stadio che dopo un secolo di storia sarà poi demolito, sono attesi cinquanta Capi di Stato con cento delegazioni da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il Presidente Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti azzurri pronti a partire per i Giochi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

