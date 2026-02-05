Il Presidente Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti azzurri pronti a partire per i Giochi.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano. Ad accoglierlo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. "Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo", ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi agli atleti italiani. "E' un gran piacere incontrarvi, ci siamo, state per cominciare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella agli atleti azzurri dei Giochi: "Renderete onore al Tricolore"

