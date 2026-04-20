Bologna il nuovo volto del Quadrilatero | ecco chi comanda nel cibo

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, nel cuore del quartiere noto per la sua offerta gastronomica, si assiste a cambiamenti nelle proprietà dei locali e dei negozi. Le strutture che da tempo caratterizzano il Quadrilatero stanno passando di mano, modificando la composizione e la gestione del settore alimentare nella zona. Questi spostamenti coinvolgono attività storiche e nuove aperture, portando a una diversa distribuzione di chi controlla il panorama culinario locale.

Le dinamiche di proprietà che governano il cuore gastronomico di Bologna stanno mutando profondamente. Dietro i banconi di via degli Orefici e delle vie limitrofe, la gestione di ristoranti, bar, enoteche e tigellerie non è più affidata a singoli gestori isolati, ma a un complesso sistema di società interconnesse che coordinano investimenti, acquisizioni e nuove aperture. L’architettura invisibile dietro le vetrine del Quadrilatero. Il Quadrilatero rappresenta uno dei pilastri dell’identità storica e culinaria bolognese, un tessuto urbano dove la tradizione sembra immutabile. Tuttavia, l’analisi dei bilanci rivela una realtà economica molto più strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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